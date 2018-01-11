В Рыбинске посреди зимы затопило набережную: жители города точат коньки

На затопленной в Рыбинске набережной предлагают кататься на коньках

Уровень воды в Волге снова поднимается. В Рыбинске набережная всё больше погружается в воду. Похоже, что жителей города это нисколько не смущает — люди шутят, что пора покупать коньки и выходить вечером на самый большой в городе каток.

— Это чтобы на коньках потом кататься от собора до «Полёта», — написал Максим Фогилев в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, посреди зимы в Ярославле затопило Волжскую набережную. Вода поднялась так, что под ней оказались ступени лестницы, а в яхт-клубе затопило большую часть территории и построек, поплыла даже мебель в зданиях.