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В Рыбинске посреди зимы затопило набережную: жители города точат коньки

11 января 2018
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Волга, каток, Рыбинск, Ярославская область

Уровень воды в Волге снова поднимается. В Рыбинске набережная всё больше погружается в воду. Похоже, что жителей города это нисколько не смущает — люди шутят, что пора покупать коньки и выходить вечером на самый большой в городе каток.

— Это чтобы на коньках потом кататься от собора до «Полёта», — написал Максим Фогилев в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, посреди зимы в Ярославле затопило Волжскую набережную. Вода поднялась так, что под ней оказались ступени лестницы, а в яхт-клубе затопило большую часть территории и построек, поплыла даже мебель в зданиях.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Группа "Подслушано в Рыбинске"/VK.com
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