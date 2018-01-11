Было — стало: через 20 лет в Ярославской области восстановили из руин Дом культуры

Таким был дом культуры, когда его начали ремонтировать в 2017

В Ярославской области буквально из руин восстановили дом культуры. Обновлённый он открылся в посёлке Семибратово спустя почти 20 лет после закрытия.

— Это очень долгожданное событие, ведь уже почти два десятка лет прошло, как Дом культуры на стороне ДВП («Термозавод») был закрыт. Огромное количество обращений и просьб в адрес различных инстанций направлялись неоднократно. Долгое время вопрос не двигался с мертвой точки, а в это время здание приходило в негодность, — рассказал депутат Ярославской областной думы от Ростовского района Антон Капралов.

Было-стало

В конце прошлого года на Дом культуры выделили деньги: 1 миллион рублей из федерального, 3,1 миллиона из областного и 800 тысяч рублей из местного бюджетов. Их выделили по губернаторской программе «Решаем вместе». Отремонтировали несущие конструкции кровли, чердачные перекрытия, установили новую крышу. Кроме того, обновили большой актовый зал, где полностью заменили старую систему отопления.

Здесь уже устроили первый новогодний праздник, на который собрались жители половины посёлка. И пусть это ещё не все работы, предстоит долгий ремонт фасада, мы уже сейчас можем увидеть разницу, как было и как стало.

Отремонтировали такой нужный в посёлке дом культуры

Напомним, ярославцам предложили самим выбрать, что отремонтировать в родных районах.