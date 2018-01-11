В Ярославле объявили вознаграждение за поимку двух сбежавших лисиц

Рыжая лиса Лиза

Последние несколько дней в Ярославле жители Суздалки и поселка Мирный часто стали встречать ухоженную лисичку. Люди догадались, что, скорее всего, это не гостья из леса, а чья-то потеряшка, и разместили пост во «ВКонтакте». Действительно, оказалось, что две лисы сбежали из своих вольеров и, оказавшись на свободе, напугались и потерялись.

— Лисы убежали шестого января, — рассказала их хозяйка Лиля Максимова. — Они жили в вольерах в частном доме, сейчас их часто видят на Суздалке, но когда мы приезжаем на поиски, они уже куда-то убегают.

Лисам по три года. Рыжую девочку Лизу выкупили у охотника, выкормили и приручили, а чернобурку — мальчика Тиму — привезли с меховой фермы, разводившей лис.

Животные одомашнены и привиты, они контактны — многие фотографы Ярославля устраивали для своих клиентов фотосессии с рыженькой Лизой.

За поимку своих беглянок хозяйка обещает вознаграждение (пять тысяч рублей), всех увидевших и знающих, где находятся лисы, очень просит позвонить ей по номеру телефона: 8-909-277-68-12.

В Ярославском зоопарке уверенны, что посторонним людям лучше самим не пытаться поймать животных, а сообщить о них хозяйке.

— Посторонним людям лучше не подходить близко к животным, — рассказала заведующая отделом хищных млекопитающих Мария Еремеева. — Только хозяйка точно знает, ее это лисы или нет. Животные, если и подойдут, то только к знакомому человеку, а от чужих людей, напугавшись, убегут. Тут есть еще один момент — дикие лисы, когда у них бешенство, часто выходят к людям. Если вдруг кто-то перепутает дикого больного зверя с этими домашними лисами, то закончиться все может совсем неприятностями.

В зоопарке также рассказали, что лисы вполне могут содержаться в домашних условиях, если они с детства живут рядом с человеком. А вот контакт с большим количеством людей или фотосессии с использованием вспышек — для зверей большой стресс.

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