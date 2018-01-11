На проспекте Толбухина в Ярославле загорелся жилой дом

Загорелась квартира в центре города

В центре Ярославля загорелся жилой дом на проспекте Толбухина. Пожар случился в здании №43 на третьем этаже накануне после 15 часов дня. Чёрный дым валил сразу из двух окон квартиры.

— Шесть единиц техники и 19 человек личного состава работали на месте происшествия, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.

Огонь потушили быстро — меньше чем за полчаса. Проблема возникла на кухне, которая полностью выгорела. К счастью, пострадавших нет.

Дым валил из окон, выходящих на проспект Толбухина

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