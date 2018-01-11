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На проспекте Толбухина в Ярославле загорелся жилой дом

11 января 2018
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квартира, Ярославль, пожар

В центре Ярославля загорелся жилой дом на проспекте Толбухина. Пожар случился в здании №43 на третьем этаже накануне после 15 часов дня. Чёрный дым валил сразу из двух окон квартиры. 

— Шесть единиц техники и 19 человек личного состава работали на месте происшествия, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области. 

Огонь потушили быстро — меньше чем за полчаса. Проблема возникла на кухне, которая полностью выгорела. К счастью, пострадавших нет. 

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Анна Елкина
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Фото: Управление МЧС России по ЯО, Екатерина Мальцева
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