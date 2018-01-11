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Ярославским врачам раздадут квартиры в новостройках

11 января 2018
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врачи, медики, квартира, Ярославль

Для ярославских врачей купили квартиры в новостройках, чтобы раздать жильё в служебное пользование. Правда, таких квартир всего три, но получить жильё несложно.

— В рамках программы «Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области» для молодых специалистов в 2017 году приобретены в региональную собственность три квартиры в новых домах Ярославля, — рассказал заместитель председателя правительства области Роман Колесов.

Квартиры врачам предоставляются по ходатайству руководства медучреждений после согласования с департаментом здравоохранения и фармации. Если доктор работает в больнице и живёт в этой квартире больше десяти лет, он может оформить жильё в собственность. 

— Конечно, для меня возможность получения жилья стала решающим фактором при выборе места работы, — рассказала Ирина Синджук. — В детской больнице №3 я уже три года. Пришла сюда сразу после окончания медицинской академии. Спасибо руководству области и администрации больницы, которое обратилось в правительство с ходатайством о предоставлении мне однокомнатной квартиры.

Напомним, в Ярославле накажут застройщика, который обманывал клиентов и сам себе писал благодарности

Анна Елкина
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Фото: Правительство Ярославской области
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