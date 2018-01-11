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В Ярославле иномарка с ребёнком в салоне повисла на отбойнике
11 января 2018
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Сегодня утром в Заволжском районе на «пьяной» дороге в сторону Лесных полян автомобилистов удивила висящая на отбойнике «Хонда».
— На «пьяной» дороге перед заправкой ЯТК повис на отбойнике легковой автомобиль, — написала Антонина Бахирева в группе «Дороги Ярославля» в фейсбуке. — Погода преподносит нам ежедневные сюрпризы: то похолодание, то оттепель, то снег, то гололёд. Не рискуйте без необходимости ни своей, ни чужой жизнью. Железо, конечно, жалко, но человеческая жизнь дороже.
Судя по всему, водитель иномарки не справился с управлением, заехал на ограждение и повис на нём, чудом не перевернувшись. Надо сказать, что в этом месте действует ограничение скоростного режима, так как впереди находится пешеходный переход.
Как сообщают очевидцы, в машине находился ребенок. В аварии никто не пострадал, только машине оторвало бампер. Теперь из-за ДТП на дороге выстроилась большая пробка.
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Фото: Ирина Чистякова/Автопортал76.ru
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