В Ярославле иномарка с ребёнком в салоне повисла на отбойнике

«Хонда» повисла на отбойнике

Сегодня утром в Заволжском районе на «пьяной» дороге в сторону Лесных полян автомобилистов удивила висящая на отбойнике «Хонда».

— На «пьяной» дороге перед заправкой ЯТК повис на отбойнике легковой автомобиль, — написала Антонина Бахирева в группе «Дороги Ярославля» в фейсбуке. — Погода преподносит нам ежедневные сюрпризы: то похолодание, то оттепель, то снег, то гололёд. Не рискуйте без необходимости ни своей, ни чужой жизнью. Железо, конечно, жалко, но человеческая жизнь дороже.

Судя по всему, водитель иномарки не справился с управлением, заехал на ограждение и повис на нём, чудом не перевернувшись. Надо сказать, что в этом месте действует ограничение скоростного режима, так как впереди находится пешеходный переход.

Как сообщают очевидцы, в машине находился ребенок. В аварии никто не пострадал, только машине оторвало бампер. Теперь из-за ДТП на дороге выстроилась большая пробка.

Читайте также: ярославские автовладельцы попали в топ оригинальных «мастеров парковки».