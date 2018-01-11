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«Локомотив» сразится с питерским СКА: в какой форме команды
11 января 2018
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Сегодня ярославский «Локомотив» на выезде сыграет с командой СКА из Санкт-Петербурга. С учётом прошлогоднего плей-офф питерцы выиграли у «железнодорожников» уже пять матчей подряд. А ещё команда из Питера вырвалась вперёд в очном противостоянии в рамках КХЛ — у неё теперь 18 побед в 32 играх.
— После матча в Ярославе команда Олега Знарка выиграла ещё три матча, их победная серия достигла 20 встреч, но на этом и прекратилась — 11 октября СКА в овертайме домашнего матча уступил ХК «Сочи» со счётом 2:3, — рассказали в «Локомотиве». — При этом первое поражение в основное время случилось лишь 2 ноября в домашнем поединке со «Спартаком» (1:3). Остаток ноября петербуржцы прошли без поражений, а в середине декабря впервые за «регулярку» проиграли дважды подряд, вновь уступив ХК «Сочи» и минскому «Динамо». Ещё два поражения питерцы потерпели перед Новым Годом, а в 2018 году СКА одержал очередные три победы подряд.
Кстати, «Локомотив» в четырёх предыдущих встречах тоже одержал три победы. Выигрышем в последнем матче с минским «Динамо» ярославцы обеспечили себе место в плей-офф.
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Фото: Александра Савельева
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