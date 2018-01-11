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В утреннем коллапсе у заволжского моста застряло полрайона

11 января 2018
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дороги, пробки, авария, Ярославль

Почти целый район оказался заперт сегодня на подъезде к Октябрьскому мосту в Ярославле. Большая пробка в Заволжском районе образовалась на проспекте Авиаторов и улице Шевелюха сразу по двум причинам. 

Так, ранним утром рабочие начали устанавливать новый остановочный павильон у моста, грузовая машина рабочих создала помеху для подъезда многочисленного общественного транспорта. А ещё раньше на проспекте Авиаторов случилось небольшое ДТП, перекрывшее одну полосу для движения. 

— Нашли время в час пик ставить остановку! — ругались автомобилисты в половину восьмого утра.

Сейчас обе эти улицы двигаются со скоростью не больше 10 километров в час.

Кстати, этой зимой после одного из сильных снегопадов сразу три проспекта в Ярославле встали в пробки

Анна Елкина
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Фото: Ярославский автопортал 76 / vk.com, Яндекс.Карты
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