Обратная связь

Город

Ничего не понятно: блогер Илья Варламов раскритиковал проектировку ярославских дорог

11 января 2018
4 398 26
дороги, блогер, Ярославль, Илья Варламов

Известный блогер Илья Варламов решил стать проектировщиком дорог. Ну или, по крайней мере, высказать своё мнение насчёт тех дорог, которые уже есть в России. Ярославскими проектировщиками он остался не доволен. В частности, Варламов для примера взял участок на Красной площади в районе корпуса Демидовского университета.

 — Это остановка? Это парковка? Это площадь? Это полосы движения? Аааааа! — написал Варламов в своём блоге.

Варламов считает, что метод «а давайте закатаем всё в асфальт, и всё поедет» хорошо работал в 1930-х годах с одной машиной на весь город. Сегодня есть понимание важности человеческого масштаба и психологии при движении как пешком, так и на машине.

И в самом деле, транспорта на Красной площади хоть отбавляй. Вперемешку стоят и машины, и автобусы. Ещё и движение плотное. Может быть, и вправду там стоит что-то изменить.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: мэрия Ярославля
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: В Ярославле встали троллейбусы

Спорт
Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте

Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте
Культура
Искусство в деталях

Искусство в деталях
Бизнес
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза

Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
Бизнес
Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов

Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов
Бизнес
«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

Фильм недели
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Комментарии (14): типичный проект для... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,90 57,12
EUR 68,39 68,69
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 12.01
USD 57,00 0,12
EUR 68,06 0,17
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.