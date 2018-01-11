Ничего не понятно: блогер Илья Варламов раскритиковал проектировку ярославских дорог

Варламов не понимает, как передвигаться на Красной площади

Известный блогер Илья Варламов решил стать проектировщиком дорог. Ну или, по крайней мере, высказать своё мнение насчёт тех дорог, которые уже есть в России. Ярославскими проектировщиками он остался не доволен. В частности, Варламов для примера взял участок на Красной площади в районе корпуса Демидовского университета.

— Это остановка? Это парковка? Это площадь? Это полосы движения? Аааааа! — написал Варламов в своём блоге.

Варламов считает, что метод «а давайте закатаем всё в асфальт, и всё поедет» хорошо работал в 1930-х годах с одной машиной на весь город. Сегодня есть понимание важности человеческого масштаба и психологии при движении как пешком, так и на машине.

И в самом деле, транспорта на Красной площади хоть отбавляй. Вперемешку стоят и машины, и автобусы. Ещё и движение плотное. Может быть, и вправду там стоит что-то изменить.