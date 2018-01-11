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Ничего не понятно: блогер Илья Варламов раскритиковал проектировку ярославских дорог
11 января 2018
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Известный блогер Илья Варламов решил стать проектировщиком дорог. Ну или, по крайней мере, высказать своё мнение насчёт тех дорог, которые уже есть в России. Ярославскими проектировщиками он остался не доволен. В частности, Варламов для примера взял участок на Красной площади в районе корпуса Демидовского университета.
— Это остановка? Это парковка? Это площадь? Это полосы движения? Аааааа! — написал Варламов в своём блоге.
Варламов считает, что метод «а давайте закатаем всё в асфальт, и всё поедет» хорошо работал в 1930-х годах с одной машиной на весь город. Сегодня есть понимание важности человеческого масштаба и психологии при движении как пешком, так и на машине.
И в самом деле, транспорта на Красной площади хоть отбавляй. Вперемешку стоят и машины, и автобусы. Ещё и движение плотное. Может быть, и вправду там стоит что-то изменить.
Фото: мэрия Ярославля
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