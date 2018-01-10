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Полиция и дзержинская администрация разогнали продавцов возле торгового центра «Победа»

10 января 2018
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торговля, мэрия, Ярославль, продавцы

Сегодня в Ярославле снова разогнали уличных продавцов. На этот раз в Брагино возле торгового центра «Победа». По словам мэрии Ярославля, это делается в целях соблюдения правил торговли и соответствия всем санитарным нормам. Работа ведётся по поручению Владимира Слепцова.

Сегодня торговцев разгоняли полицейские вместе с представителями администрации Дзержинского района.

 — Чаще всего представленный на таких стихийных рынках товар не имеет никаких сертификатов качества, что может отразиться на здоровье и безопасности ярославцев, — подчеркивает глава территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля Екатерина Мусинова. — При выявлении фактов незаконной торговли члены административной комиссии и работники управления потребительского рынка составляют протоколы по статье «Уличная торговля в неустановленном месте». По этой статье предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 5 до 25 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

Анна Лурье
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Фото: мэрия Ярославля
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