В Рыбинске встали 12 предприятий: что говорят власти

На обесточенных предприятиях работа остановилась

Двенадцать предприятий остановили свою работу в Рыбинске Ярославской области. Это произошло из-за того, что в промзоне на улице Полиграфской троллейбусное управление отключило электричество.

— Никакой катастрофы не произошло, — успокоил глава Рыбинска Денис Добряков. — Это маленькие частные предприятия, которые арендуют помещения на одной площадке. У них произошёл конфликт с арендодателем.

Раньше электричество предприятия брали у троллейбусного управления. Но его отключили для профилактики. По договору у предприятий, арендующих места, должны быть свои источники питания. Но, вероятно, на словах были другие договорённости, потому что владельцы предприятий сейчас недовольны сложившейся ситуацией. Они-то и подняли шумиху.

Тем временем сразу у трёх крупных предприятий Ярославской области есть шанс вернуться к жизни и дать людям работу. Известен список заводов, которые вытащат из кризиса.