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В Рыбинске встали 12 предприятий: что говорят власти
10 января 2018
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Двенадцать предприятий остановили свою работу в Рыбинске Ярославской области. Это произошло из-за того, что в промзоне на улице Полиграфской троллейбусное управление отключило электричество.
— Никакой катастрофы не произошло, — успокоил глава Рыбинска Денис Добряков. — Это маленькие частные предприятия, которые арендуют помещения на одной площадке. У них произошёл конфликт с арендодателем.
Раньше электричество предприятия брали у троллейбусного управления. Но его отключили для профилактики. По договору у предприятий, арендующих места, должны быть свои источники питания. Но, вероятно, на словах были другие договорённости, потому что владельцы предприятий сейчас недовольны сложившейся ситуацией. Они-то и подняли шумиху.
Тем временем сразу у трёх крупных предприятий Ярославской области есть шанс вернуться к жизни и дать людям работу. Известен список заводов, которые вытащат из кризиса.
Фото: Александра Савельева
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