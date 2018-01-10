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Обзор
Я паркуюсь, как: будто король на иномарке
10 января 2018
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В новый год с новыми нарушениями. Такой лозунг подходит к нашей новой подборке нарушителей правил парковки в Ярославле. В новогодний топ попали дорогие внедорожники, владельцы которых не утруждают себя выбором места для стоянки.
Я знаю, вы меня обойдёте
Думать о пешеходах, когда ты на большой иномарке, у таких водителей особо не принято. Парковщиков-нарушителей чаще всего можно найти у пешеходных переходов.
Например, этот белый «Ниссан» встал прямо у перехода, загородив обзор пешеходам. Ещё с автошколы мы помним, что остановка запрещается на пешеходном переходе и ближе, чем за 5 метров до них. После — пожалуйста, если нет других ограничений.
Штраф за такое нарушение 1000 рублей. Также инспекторы ГИББД могут задержать ваш автомобиль.
Где вы видите тротуар?
Похоже, это очень сложно — удержаться от заезда на тротуар. Но некоторые умудряются это сделать особенно элегантно. Как, например, эта белая «Тойота» на улице Салтыкова-Щедрина. Может быть, водитель выбежал всего на минуточку?
— Главное, знак «Ш» у него есть, — возмущается автолюбитель Дмитрий Лебедев.
Штраф за парковку на тротуаре в Ярославле составит 1000 рублей.
Есть и более стеснительные нарушители. Например, залезают на тротуар не целиком. Или всего лишь перекрывают пешеходную дорожку во дворе. Фото всех нарушителей соседи могут отправить в управление ГИББД по Ярославской области через сайт, указав дату и время съемки, тогда владелец автомобиля получит заслуженный штраф.
Читайте также: водитель ехал по встречке на крупном проспекте в Ярославле.
Фото: Юрий Тимошин, Андрей Трифф, Наталья Яковлева, Юрий Тимошин , Яна Розанова, Ольга Прохорова
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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