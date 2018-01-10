Я паркуюсь, как: будто король на иномарке

Парковщики уже не стесняются бросать свои машины как придётся

В новый год с новыми нарушениями. Такой лозунг подходит к нашей новой подборке нарушителей правил парковки в Ярославле. В новогодний топ попали дорогие внедорожники, владельцы которых не утруждают себя выбором места для стоянки.

Я знаю, вы меня обойдёте

Думать о пешеходах, когда ты на большой иномарке, у таких водителей особо не принято. Парковщиков-нарушителей чаще всего можно найти у пешеходных переходов.

Например, этот белый «Ниссан» встал прямо у перехода, загородив обзор пешеходам. Ещё с автошколы мы помним, что остановка запрещается на пешеходном переходе и ближе, чем за 5 метров до них. После — пожалуйста, если нет других ограничений.

Другие водители не увидят пешеходов из-за такой преграды

Этот снимок сделали 28 декабря

Где вы видите тротуар?

Похоже, это очень сложно — удержаться от заезда на тротуар. Но некоторые умудряются это сделать особенно элегантно. Как, например, эта белая «Тойота» на улице Салтыкова-Щедрина. Может быть, водитель выбежал всего на минуточку?

— Главное, знак «Ш» у него есть, — возмущается автолюбитель Дмитрий Лебедев.

14 декабря в полночь машину с такой парковкой обнаружил прохожий

Нескромно припарковался

Есть и более стеснительные нарушители. Например, залезают на тротуар не целиком. Или всего лишь перекрывают пешеходную дорожку во дворе. Фото всех нарушителей соседи могут отправить в управление ГИББД по Ярославской области через сайт, указав дату и время съемки, тогда владелец автомобиля получит заслуженный штраф.

На улице Батова этого иногороднего гостя засняли 14 декабря около восьми часов утра

24 декабря в 7 утра во дворах вдоль проспекта Ленина обнаружили такого умельца

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