В Ярославле таксист не смог отговорить бабушку отдавать деньги мошенникам

Таксист пытался убедить пенсионерку не отдавать деньги мошенникам

В полицию Ярославского района написала заявление 72-летняя пенсионерка. Ей позвонили на домашний телефон и сказали, что ее сын стал виновником смертельного ДТП. Чтобы отмазать парня, звонивший потребовал 50 тысяч рублей и сказал, что за деньгами к бабушке приедут. И приехали.

Молодой водитель такси сразу заподозрил, что что-то не чисто, когда ему поступил заказ забрать и отвезти пакет. Он попытался убедить пенсионерку в том, что это мошенники, и чтобы деньги бабушка никому не отдавала — ведь раз он от этого заказа отказался, то кто-нибудь другой его точно возьмет. Но бабушка его не послушала, правда, собрать ей удалось чуть меньше требуемой неизвестным человеком суммы — 48 тысяч. Когда приехала другая машина такси, пенсионерка отдала водителю сверток с деньгами. Никаких примет водителя бабушка не запомнила.

— В ходе проверки установлено, что сын пенсионерки не является водителем, так как не имеет права на управление транспортным средством, — рассказали в пресс-службе полиции. — В данном сельском поселении участковый уполномоченный полиции неоднократно проводил профилактическую работу с жителями пенсионного возраста.

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