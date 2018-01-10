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В Ярославле заключённые создали спортклуб для своих
10 января 2018
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В ярославской исправительной колонии №1 создали спортивный клуб. Естественно, он не для всех. Попасть в него могут только заключённые и сотрудники учреждения.
— Мы решили создать свой спортивный клуб для осужденных под названием «Атланты Ярославля», чтобы привлечь как можно больше людей к занятиям спортом, а также отобрать сильнейших для включения их в команду учреждения, — рассказал заместитель начальника колонии майор внутренней службы Иван Калашников.
В клубе уже прошли соревнования по русскому и армейскому жиму. Боролись более тридцати осуждённых. Другие осуждённые поддерживали спортсменов из своих отрядов. Некоторые даже нарисовали болельщицкие плакаты.
Русский жим — это силовой вид спорта, где главной задачей является поднятие (выжимание) фиксированного веса штанги на максимальное количество раз. Армейский жим (еще его называют жим штанги, стоя с груди или классический жим на плечи) — упражнение, направленное на развитие мышц рук и плеч. Одновременно с этим спортсмен улучшает опорно-амортизирующие качества своего тела.
Напомним, недавно заключённые из рыбинской колонии наделали скворечников, резных досок и... икон. Всё это отправили на ярмарку.
Фото: УФСИН России по Ярославской области
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