В Ярославле заключённые создали спортклуб для своих

Спортивный клуб назвали «Атланты Ярославля»

В ярославской исправительной колонии №1 создали спортивный клуб. Естественно, он не для всех. Попасть в него могут только заключённые и сотрудники учреждения.

— Мы решили создать свой спортивный клуб для осужденных под названием «Атланты Ярославля», чтобы привлечь как можно больше людей к занятиям спортом, а также отобрать сильнейших для включения их в команду учреждения, — рассказал заместитель начальника колонии майор внутренней службы Иван Калашников.

В клубе уже прошли соревнования по русскому и армейскому жиму. Боролись более тридцати осуждённых. Другие осуждённые поддерживали спортсменов из своих отрядов. Некоторые даже нарисовали болельщицкие плакаты.

Напомним, недавно заключённые из рыбинской колонии наделали скворечников, резных досок и... икон. Всё это отправили на ярмарку.