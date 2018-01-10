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Перепутал: на крупном проспекте в Ярославле автомобилист проехал по встречке

10 января 2018
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авто, Ярославль, встречка

На дорогах Ярославля случаются разные сюрпризы. Сегодня, например, водители на проспекте Ленина были удивлены автолюбителем на синем «Опеле», спокойно ехавшем против потока. И это при том, что полосы для движения разделены на магистрали широкой пешеходной аллеей и даже не соприкасаются. 

 

— Номера у машины не ярославские, — рассказали очевидцы происходящего.

Автомобилисту сигналили, чтобы дать понять, что он нарушает. Но иномарка продолжала неспешно ехать по участку проспекта от улицы Свободы до площади Мира, даже не включив аварийный сигнал. 

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Ярославский автопортал 76
Видео: Ярославский автопортал 76/Vk.com
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