Площадь перед посольством России в Вашингтоне назовут именем Бориса Немцова

Имя Бориса Немцова увековечат в названии площади в Вашингтоне

В столице США площадь перед посольством России назовут именем российского политика и бывшего депутата Ярославской областной думы Бориса Немцова. Такое решение единогласно принял городской совет Вашингтона.

— С одной стороны, Борис Немцов — политик, который, безусловно, достоин того, чтобы его имя было увековечено, — сказал бывший пресс-секретарь Бориса Немцова в Ярославле Филипп Кегелес. — И очень жаль, что происходит это в США, а не в России, которой он посвятил свою жизнь. С другой стороны, к сожалению, решение городского совета Вашингтона, по всей видимости, окажет дополнительное негативное влияние на развитие американо-российских отношений. Не думаю, что Борис Ефимович бы этого хотел.

И ответ со стороны представителей российских властей уже последовал. Ряд политических деятелей высказались, что Штаты этим поступком не улучшат отношения между странами. Высказался по этому поводу и пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

— Это, безусловно, является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние отношений двусторонних между нашими двумя странами по-прежнему оставляет желать лучшего, мягко говоря.

Напомним, Бориса Немцова убили в конце февраля 2015 года в центре Москвы. Ему в спину пустили шесть пуль, когда он шёл со своей знакомой по Большому Москворецкому мосту. Спустя 2,5 года его убийца услышал приговор — 19 лет лишения свободы.

До своей гибели Борис Немцов работал депутатом Ярославской областной думы, избравшись в региональный парламент в 2013 году. В Ярославле оппозиционный политик требовал увольнения действующего губернатора, боролся с коррупционерами и отдавал свою зарплату депутата на помощь жителям города. На доме, где он жил, ярославцы повесили памятную табличку, вокруг которой разгорались большие скандалы.