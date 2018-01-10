Приставы нашли машину экс-мэра Рыбинска Ласточкина и выставили её на торги

Приставы отыскали автомобиль Юрия Ласточкина и арестовали его

В Ярославле продадут на торгах иномарку экс-мэра Рыбинска Юрия Ласточкина, который сейчас отбывает срок в тюрьме по уголовному делу о растрате и получении взятки.

Судебные приставы отправились на поиски имущества бывшего мэра и нашли на стоянке в Москве старенькую Toyota FJ Cruiser 2006 года. Иномарку привезли в Ярославль и оценили в 1 миллион 124 тысячи рублей. Более свежие модели этой машины стоят свыше двух миллионов рублей.

— Судебные приставы подготовили все необходимые документы и готовятся к передаче иномарки на торги. Денежные средства, полученные от реализации имущества, пойдут на погашение долгов, — сообщили в управлении ФССП России по Ярославской области.

Внедорожник Юрия Ласточкина

В отношении Юрия Ласточкина у судебных приставов находится несколько производств на сумму более 200 миллионов рублей. Кстати, история с поиском этого внедорожника интересная: ключи от двух своих машин экс-мэр отдал друзьям, и они рассекали на машинах по России. Штрафы за гонки друзей пришли арестованному Ласточкину. А ранее приставы распродали акции бывшего мэра.