|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Приставы нашли машину экс-мэра Рыбинска Ласточкина и выставили её на торги
10 января 2018
2 301 2
В Ярославле продадут на торгах иномарку экс-мэра Рыбинска Юрия Ласточкина, который сейчас отбывает срок в тюрьме по уголовному делу о растрате и получении взятки.
Судебные приставы отправились на поиски имущества бывшего мэра и нашли на стоянке в Москве старенькую Toyota FJ Cruiser 2006 года. Иномарку привезли в Ярославль и оценили в 1 миллион 124 тысячи рублей. Более свежие модели этой машины стоят свыше двух миллионов рублей.
— Судебные приставы подготовили все необходимые документы и готовятся к передаче иномарки на торги. Денежные средства, полученные от реализации имущества, пойдут на погашение долгов, — сообщили в управлении ФССП России по Ярославской области.
В отношении Юрия Ласточкина у судебных приставов находится несколько производств на сумму более 200 миллионов рублей. Кстати, история с поиском этого внедорожника интересная: ключи от двух своих машин экс-мэр отдал друзьям, и они рассекали на машинах по России. Штрафы за гонки друзей пришли арестованному Ласточкину. А ранее приставы распродали акции бывшего мэра.
Фото: Александр Погорелов, УФССП по Ярославской области
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Новостройки 3 765 Вторичное жилье 4 494 Сдам в аренду 685 Коммерческая 177 Добавить объявление о продаже недвижимости
|
Культура
Фильм недели
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря 2017
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров