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Эксклюзив
Мешал спать: начался суд над 17-летней мамой, заморившей голодом 9-месячного сына
10 января 2018
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Сегодня в Ростовском районном суде началось рассмотрение дела об убийстве 9-месячного малыша, которого заморила голодом собственная мать. История страшная — маленький ребёнок несколько дней мучительно умирал, а родная мама, приходившая кормить собаку, не дала сыну ни крошки. Специально ждала его смерти. И дождалась. Мальчика нашли мёртвым в коляске.
Сегодня в зале суда — сама мама младенца, его бабушка по материнской линии, дедушка по отцовской, брат мамы, брат отца, родители отца и школьная учительница.
Последняя только что вышла из зала — но говорить ничего не стала, сразу ушла.
А пока за закрытыми дверями идёт судебное заседание, мы поговорили с мамой девушки — Лидией. И она рассказала, почему её дочь расправилась с собственным сыном.
Лидия работает дояркой на ферме, её муж — слесарь. Одета скромно — пуховик, кроссовки. В руках — недорогой смартфон.
— У вас денег что ли не было малыша-то прокормить? — спрашиваем.
— Да мы деньгами помогали, еда была, — уверяет женщина.
Но рассказала, что жила молодая семья плохо.
— Мне её Валера никогда не нравился, — говорит про мужа дочки Лидия. — Я хотела заявление подать на него, когда у них все случилось. Да меня упросили, чтоб я дала согласие, и они расписались. Но дочка часто жаловалась: «Мама, Валера меня опять избил».
Лидия рассказала и о том, почему её дочь сдала сына в дом малютки, когда малышу было два месяца.
— Она рожала в Ярославле. Я ей сказала — напиши сразу отказную. Но она не стала. Я не вмешивалась уж. А потом ребёнок заболел, приехала скорая. Но дочь лежать с ним не захотела. И тогда написала отказ на полгода. Вот его и забрали. А потом она передумала и забрала обратно.
После этого малыш прожил всего три месяца.
Иногда Лидия забирала малыша себе. Но, говорит, всё время жить с ним не могла — оправдывается тяжелой работой и тем, что если бы жила с молодыми, неудобно было бы добираться на работу. Да и свекровь ругала невестку — зачем отдаешь младенца своей матери?
— Вы, может… пьёте? — спрашиваем мы.
— Нет, — ответила Лидия.
— Так малыша зачем голодом-то дочка заморила? — задаём вопрос, который так и терзает с того дня.
— Я её спрашивала. «Не знаю», — сказала и заревела. Но говорила, что он ей мешает спать.
— Почему мешает? Ей рано вставать на учебу было? Или на работу?
— Просто любит поспать. А ребёнка я полюбила. Привязалась. Жалко его, — всхлипнула бабушка малыша. И, оглянувшись на дверь в зал заседаний, добавила: — Пусть уж лучше её посадят.
Трансляция из зала суда:
12:40
Директор центра для несовершеннолетних «Росинка» Татьяна Короткова рассказывает:
— Была проведена работа с семьей, обследование жилья. Состояние жилья удовлетворительное. Были оформлены меры соцзащиты.
12:42
Рассказывают про тот случай, когда малыш заболел: позвонили в поликлинику, ребёнка госпитализировали. Одного. Родители в больнице не навещали. Мать категорически отказалась от госпитализации с ребёнком.
— Во время патронажа семьи дома постоянного никого нет. В один из визитов застали мать. Она пояснила что ребёнок в доме малютки, — рассказывает Короткова.
12:46 13 сентября был патронаж бабушки. Девушка сказала, что ребёнок у другой бабушки в Белогостицах. Но потом созналась, что ребёнок один дома. И тогда все туда поехали и обнаружили труп ребёнка.
12:47 Говорит свидетель, соцработник:
— Я поехала по месту жительства матери. Дома никого не было, шторы плотно закрыты. Тогда поехали по месту работы матери Валеры. Та сказала, что ребёнок у другой бабушки. Но там ребёнка не было. Поехали искать саму маму. Она была дома у матери. Дома громко играла музыка, у девушки было хорошее настроение. Мы с ней поехали домой. По пути она просила у нас прощения. Говорила, что больше так не будет. Просила, чтобы её лишили родительских прав.
12:53 Когда приехали домой, девушка открыла дверь. Она пошла на террасу, где лежал ребёнок. Когда открыла дверь, почувствовался сильный запах гниения.
Мама выбежала оттуда с криками «Ой, мамочки!». Потом стала упрашивать органы опеки: «Пожалуйста, не звоните никуда, никому не говорите!». Она не плакала.
Сказала, чтобы мы не заходили туда, потому что там лежит чёрного цвета ребёнок без глаз.
Больше всего молодую маму беспокоило, что вызовут полицию.
Фото: Валера Волк/Vk.com, Анна Лурье
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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