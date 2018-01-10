Обратная связь
Эксклюзив

Город

Мешал спать: начался суд над 17-летней мамой, заморившей голодом 9-месячного сына

10 января 2018
4 571 9
Ярославль, Ростов, заморила голодом

Сегодня в Ростовском районном суде началось рассмотрение дела об убийстве 9-месячного малыша, которого заморила голодом собственная мать. История страшная — маленький ребёнок несколько дней мучительно умирал, а родная мама, приходившая кормить собаку, не дала сыну ни крошки. Специально ждала его смерти. И дождалась. Мальчика нашли мёртвым в коляске.

Сегодня в зале суда — сама мама младенца, его бабушка по материнской линии, дедушка по отцовской, брат мамы, брат отца, родители отца и школьная учительница.

Последняя только что вышла из зала — но говорить ничего не стала, сразу ушла.

А пока за закрытыми дверями идёт судебное заседание, мы поговорили с мамой девушки — Лидией. И она рассказала, почему её дочь расправилась с собственным сыном.

Лидия работает дояркой на ферме, её муж — слесарь. Одета скромно — пуховик, кроссовки. В руках — недорогой смартфон.

— У вас денег что ли не было малыша-то прокормить? — спрашиваем.

— Да мы деньгами помогали, еда была, — уверяет женщина.

Но рассказала, что жила молодая семья плохо.

— Мне её Валера никогда не нравился, — говорит про мужа дочки Лидия. — Я хотела заявление подать на него, когда у них все случилось. Да меня упросили, чтоб я дала согласие, и они расписались. Но дочка часто жаловалась: «Мама, Валера меня опять избил».

Лидия рассказала и о том, почему её дочь сдала сына в дом малютки, когда малышу было два месяца.

— Она рожала в Ярославле. Я ей сказала — напиши сразу отказную. Но она не стала. Я не вмешивалась уж. А потом ребёнок заболел, приехала скорая. Но дочь лежать с ним не захотела. И тогда написала отказ на полгода. Вот его и забрали. А потом она передумала и забрала обратно.

После этого малыш прожил всего три месяца.

Иногда Лидия забирала малыша себе. Но, говорит, всё время жить с ним не могла — оправдывается тяжелой работой и тем, что если бы жила с молодыми, неудобно было бы добираться на работу. Да и свекровь ругала невестку — зачем отдаешь младенца своей матери?

— Вы, может… пьёте? — спрашиваем мы.

— Нет, — ответила Лидия.

— Так малыша зачем голодом-то дочка заморила? — задаём вопрос, который так и терзает с того дня.

— Я её спрашивала. «Не знаю», — сказала и заревела. Но говорила, что он ей мешает спать.

— Почему мешает? Ей рано вставать на учебу было? Или на работу?

— Просто любит поспать. А ребёнка я полюбила. Привязалась. Жалко его, — всхлипнула бабушка малыша. И, оглянувшись на дверь в зал заседаний, добавила: — Пусть уж лучше её посадят.

Трансляция из зала суда:

12:40

Директор центра для несовершеннолетних «Росинка» Татьяна Короткова рассказывает:

 — Была проведена работа с семьей, обследование жилья. Состояние жилья удовлетворительное. Были оформлены меры соцзащиты. 

12:42

Рассказывают про тот случай, когда малыш заболел:  позвонили в поликлинику, ребёнка госпитализировали. Одного. Родители в больнице не навещали. Мать категорически отказалась от госпитализации с ребёнком.

 — Во время патронажа семьи дома постоянного никого нет. В один из визитов застали мать. Она пояснила что ребёнок в доме малютки, — рассказывает Короткова.

12:43 Мама на скамье подсудимых сидит, пряча лицо под капюшоном.

12:46 13 сентября был патронаж бабушки. Девушка сказала, что ребёнок у другой бабушки в Белогостицах. Но потом созналась, что ребёнок один дома.  И тогда все туда поехали и обнаружили труп ребёнка.

12:47 Говорит свидетель, соцработник: 

— Я поехала по месту жительства матери. Дома никого не было, шторы плотно закрыты. Тогда поехали по месту работы матери Валеры. Та сказала, что ребёнок у другой бабушки. Но там ребёнка не было. Поехали искать саму маму. Она была дома у матери. Дома громко играла музыка, у девушки было хорошее настроение. Мы с ней поехали домой. По пути она просила у нас прощения. Говорила, что больше так не будет. Просила, чтобы её лишили родительских прав.

12:53 Когда приехали домой, девушка открыла дверь. Она пошла на террасу, где лежал ребёнок. Когда открыла дверь, почувствовался сильный запах гниения.

Мама выбежала оттуда с криками «Ой, мамочки!». Потом стала упрашивать органы опеки: «Пожалуйста, не звоните никуда, никому не говорите!». Она не плакала.

Сказала, чтобы мы не заходили туда, потому что там лежит чёрного цвета ребёнок без глаз.

Больше всего молодую маму беспокоило, что вызовут полицию. 

13:00 Бабушка Лида плачет, слушая показания судьи. Плачет в зале суда только она одна. 

13:05 Отец 17-летней девушки.

13:07 Расмотрение дела переносят на другую дату, так как пришли не все свидетели. Сегодня завершаем нашу трансляцию.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Валера Волк/Vk.com, Анна Лурье
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Церковь призвала ярославских врачей не делать женщинам аборты

Новостройки 3 765 Вторичное жилье 4 494 Сдам в аренду 685 Коммерческая 177
Добавить объявление о продаже недвижимости
Спорт
Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте

Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте
Культура
Искусство в деталях

Искусство в деталях
Бизнес
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза

Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
Бизнес
Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов

Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов
Бизнес
«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

Фильм недели
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Комментарии (14): типичный проект для... далее
19 декабря 2017
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
Комментарии (29): во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,94 57,30
EUR 68,30 68,66
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 11.01
USD 56,87 -0,17
EUR 67,88 -0,33
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.