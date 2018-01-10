Мешал спать: начался суд над 17-летней мамой, заморившей голодом 9-месячного сына

Малыш погиб от рук собственной мамы

Сегодня в Ростовском районном суде началось рассмотрение дела об убийстве 9-месячного малыша, которого заморила голодом собственная мать. История страшная — маленький ребёнок несколько дней мучительно умирал, а родная мама, приходившая кормить собаку, не дала сыну ни крошки. Специально ждала его смерти. И дождалась. Мальчика нашли мёртвым в коляске.

Сегодня в зале суда — сама мама младенца, его бабушка по материнской линии, дедушка по отцовской, брат мамы, брат отца, родители отца и школьная учительница.

Последняя только что вышла из зала — но говорить ничего не стала, сразу ушла.

А пока за закрытыми дверями идёт судебное заседание, мы поговорили с мамой девушки — Лидией. И она рассказала, почему её дочь расправилась с собственным сыном.

Лидия работает дояркой на ферме, её муж — слесарь. Одета скромно — пуховик, кроссовки. В руках — недорогой смартфон.

— У вас денег что ли не было малыша-то прокормить? — спрашиваем.

— Да мы деньгами помогали, еда была, — уверяет женщина.

Но рассказала, что жила молодая семья плохо.

Бабушка малыша

— Мне её Валера никогда не нравился, — говорит про мужа дочки Лидия. — Я хотела заявление подать на него, когда у них все случилось. Да меня упросили, чтоб я дала согласие, и они расписались. Но дочка часто жаловалась: «Мама, Валера меня опять избил».

Лидия рассказала и о том, почему её дочь сдала сына в дом малютки, когда малышу было два месяца.

— Она рожала в Ярославле. Я ей сказала — напиши сразу отказную. Но она не стала. Я не вмешивалась уж. А потом ребёнок заболел, приехала скорая. Но дочь лежать с ним не захотела. И тогда написала отказ на полгода. Вот его и забрали. А потом она передумала и забрала обратно.

После этого малыш прожил всего три месяца.

Иногда Лидия забирала малыша себе. Но, говорит, всё время жить с ним не могла — оправдывается тяжелой работой и тем, что если бы жила с молодыми, неудобно было бы добираться на работу. Да и свекровь ругала невестку — зачем отдаешь младенца своей матери?

— Вы, может… пьёте? — спрашиваем мы.

— Нет, — ответила Лидия.

— Так малыша зачем голодом-то дочка заморила? — задаём вопрос, который так и терзает с того дня.

— Я её спрашивала. «Не знаю», — сказала и заревела. Но говорила, что он ей мешает спать.

— Почему мешает? Ей рано вставать на учебу было? Или на работу?

— Просто любит поспать. А ребёнка я полюбила. Привязалась. Жалко его, — всхлипнула бабушка малыша. И, оглянувшись на дверь в зал заседаний, добавила: — Пусть уж лучше её посадят.

Трансляция из зала суда: