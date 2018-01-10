Ярославский застройщик обманывал клиентов и сам себе писал благодарности

Застройщик рассказывал о себе в рекламе несуществующие вещи

В Ярославле уличили застройщика, который слишком сильно приукрасил информацию о себе. Рекламу группы компаний «Монолит» внимательно прочитали антимонопольщики и сочли её неправдивой. Дело в том, что компания приписала себе стаж работы на рынке в 10 лет, хотя на деле строительством занимались две организации, зарегистрированные в 2014 и 2017 годах. Фирмы в основном строят частные коттеджи.

Также застройщик сам себе писал благодарности от известных фирм.

— В ходе рассмотрения дела компании также не смогли подтвердить информацию в рекламном буклете о выдаче сертификатов от компании GRAND LINE и благодарностей от закрытого акционерного общества «Тандер», компаний «Яроблтур» и «Макдоналдс», — рассказали в УФАС по Ярославской области.

Антимонопольщики завели дело на компанию, застройщику грозит штраф до 100 тысяч рублей.

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