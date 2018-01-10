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В ГИБДД назвали причину смертельной аварии в Гаврилов-Ямском районе
10 января 2018
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В Госавтоинспекции сообщили причину аварии, в которой погибла женщина и пострадали двое детей.
— 53-летний водитель ВАЗа не справился с управлением и вылетел на встречку, где в лоб столкнулся с «Фордом», — рассказали в ГИБДД.
Напомним, ДТП произошло 9 декабря около половины одиннадцатого дня в Гаврилов-Ямском районе на 40-м километре дороги Ярославль — Иваново. Травмы получили водитель отечественного автомобиля, двое детей девяти и пяти лет, 45-летняя мама мальчиков скончалась в Гаврилов-Ямской больнице.
Тем временем водители, которым приходится проезжать этот участок, уверяют, что дорога там в ужасном состоянии.
— Поехал сегодня из Гаврилов-Яма на свою голову там, надо было по старинке мимо Великого и на М-8, — написал Валерий Кузьмичев в группе «Подслушано у водителей в Ярославле» «ВКонтакте».
Фото: ГИБДД
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