Кремль рекомендовал регионам повышать явку на выборы «Айфонами» и тестами на профориентирование

В конкурсе селфи с избирательных участков можно выиграть новый «Айфон»

Администрация президента РФ подготовила рекомендации по повышению явки на предстоящих президентских выборах. Среди них — проекты под названием «Большие семейные игры» и «Фото на выборах».

Для повышения явки на выборах президента 18 марта 2018 года в регионах в Кремле рекомендуют ряд проектов, сообщает РБК. Например, для избирателей в возрасте 18–39 лет можно провести конкурс «Фото на выборах», в котором за селфи, сделанные на избирательных участках и выложенные в соцсети, можно будет выиграть ценные призы — iPad и iPhone. Пилотный проект такого конкурса был реализован на выборах губернатора в 2017 году в нескольких крупных российских городах.

Регионам предложено согласовать такой конкурс в своей избирательной комиссии, утвердить ответственного за организацию и найти компанию, от имени которой будет проводиться конкурс, до 15 января. Оплачивать проведение конкурса будут сами регионы, пишет РБК со ссылкой на собственные источники

Кремль также рекомендует регионам провести на выборах два проекта для родителей, которые придут на участки с детьми. Проект «Большие семейные игры» — это спортивные и интеллектуальные соревнования, проект «Профориентирование» — тесты, с помощью которых будут выявлять склонности и способности подрастающего электората.

Никакие акции регионам навязываться не будут, местные власти будут выбирать их на свое усмотрение, замечают источники РБК.