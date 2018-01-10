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Умер актёр театра и кино Михаил Державин
10 января 2018
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Ведущий актер Московского академического театра сатиры, народный артист РСФСР Михаил Державин скончался на 82-м году жизни.
— Не стало Михаила Державина. О дате прощания и месте похорон будет сообщено дополнительно, — указано на сайте театра сатиры.
Актер умер после продолжительной тяжелой болезни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова представителя театра.
Михаил Державин родился в Москве 15 июня 1936 года в актерской семье. Его отец Михаил Державин был одним из ведущих актеров Театра имени Вахтангова. В 1959–1967 годах младший Державин служил в Московском театре имени Ленинского комсомола, а затем в Московском академическом театре сатиры. Имеет ряд орденов, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.
Актер сыграл в десятках фильмов, озвучил несколько мультфильмов, снимался в телевизионных передачах, выступал со сценками на эстраде. Он известен, прежде всего, по ролям в кинокартинах «Трое в лодке, не считая собаки», «Моя морячка», «Жених из Майами», а также ролью пана Ведущего в телепередаче «Кабачок «13 стульев».
Фото: Satire.ru
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