Из команды губернатора ушёл последний коренной ярославец

Виктор Костин работал в правительстве Ярославской области при губернаторах Лисицыне, Вахрукове, Ястребове и Миронове

В правительстве Ярославской области произошли кадровые изменения. С должности первого заместителя председателя ушёл Виктор Костин, который занимался вопросами социального сектора, здравоохранения, образования, культуры, демографии, молодёжной политики.

— Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, — уточнили в правительстве Ярославской области.

Ярославские политологи подчёркивают, что Виктор Костин в команде губернатора Дмитрия Миронова был последним коренным ярославцем.

Напомним, на посту первого заместителя председателя правительства Ярославской области Виктор Костин работал с 28 ноября 2016 года. В команду губернатора Дмитрия Миронова он пришёл не новичком. Раньше он работал здесь при губернаторах Анатолии Лисицыне, Сергее Вахрукове и Сергее Ястребове.

Тем временем итоги работы правительства Ярославской области показал губернатор Дмитрий Миронов. Он их уложил в семиминутный видеоролик.