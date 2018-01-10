Из команды губернатора ушёл последний коренной ярославец

|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В правительстве Ярославской области произошли кадровые изменения. С должности первого заместителя председателя ушёл Виктор Костин, который занимался вопросами социального сектора, здравоохранения, образования, культуры, демографии, молодёжной политики.
— Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, — уточнили в правительстве Ярославской области.
Ярославские политологи подчёркивают, что Виктор Костин в команде губернатора Дмитрия Миронова был последним коренным ярославцем.
Напомним, на посту первого заместителя председателя правительства Ярославской области Виктор Костин работал с 28 ноября 2016 года. В команду губернатора Дмитрия Миронова он пришёл не новичком. Раньше он работал здесь при губернаторах Анатолии Лисицыне, Сергее Вахрукове и Сергее Ястребове.
Тем временем итоги работы правительства Ярославской области показал губернатор Дмитрий Миронов. Он их уложил в семиминутный видеоролик.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал!
Фото: Александр Погорелов
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря 2017
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров