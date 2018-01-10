Ярославец страшно избил друга за две сотни рублей

Ярославец избил друга за 250 рублей

В Ярославле будут судить мужчину за избиение друга. 38-летний житель Ленинского района Ярославля так поколотил знакомого, что нанёс серьезный урон его здоровью.

Как выяснили позже правоохранители, обвиняемый выпивал в квартире со своим знакомым, после чего, разгорячённый, накинулся на него с кулаками. А побив, забрал 250 рублей.

— В результате насильственных действий обвиняемого мужчине причинен тяжкий вред здоровью, а именно закрытая травма правой и левой половины груди, переломы ряда ребер, правосторонний пневмоторакс, скопление воздуха в подкожной клетчатке грудной клетки, множественные гематомы мягких тканей на туловище, руках, ногах, — рассказали в прокуратуре Ярославля.

Кстати, обвиняемый уже был не раз судим за похожие случаи. Теперь ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей.

Напомним, в Ярославле по фотороботу ищут мужчину, нападавшего на женщин.