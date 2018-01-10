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Ярославский «Локомотив» обеспечил себе место в плей-офф
10 января 2018
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Вчера ярославский «Локомотив» на выезде в Белоруссии играл с минским «Динамо». «Железнодорожники» исторически неудачно играют в Минске, и в пяти предыдущих гостевых матчах выиграли у местного «Динамо» лишь однажды.
— Игроки нашей команды сохраняли хладнокровие, и на последних минутах, уже после тайм-аута, взятого тренерским штабом соперника, и за 50 секунд до сирены удалось снять все вопросы о победителе, — рассказали в «Локомотиве».
В итоге «Локомотив» одержал выездную победу над минским «Динамо». Этим самым ярославцы обеспечили себе место в плей-офф.
Следующий матч ярославская команда проведёт 11 января в Санкт-Петербурге.
Фото: hcdinamo.by
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