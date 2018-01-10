Женщина, ошпаренная дома горячей водой, отсудила деньги у управдома

В квартиру хлынул кипяток

В Угличе семья отсудила деньги у управдома после затопления квартиры. Отсудили и материальный вред, и моральную компенсацию. И было за что — семья попала в страшную ситуацию — квартиру затопило горячей водой. Да так, что хозяйке квартиры обожгло ноги. Испортилось, конечно, и напольное покрытие.

— Причиной аварии явилось повреждение трубы отопления, относящейся к общедомовому имуществу. В судебном заседании установлена вина управляющей компании, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Суд постановил — управляющая компания должна выплатить пострадавшим материальный ущерб и компенсацию морального вреда. Управдом подал апелляцию на это решение, но суд следующей инстанции оказал в обжаловании.

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