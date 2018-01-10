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В Ярославской области назвали сумму ежемесячной выплаты при рождении первого ребёнка

10 января 2018
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дети, выплата, Ярославль

В Ярославской области вступили в действие инициативы президента России Владимира Путина — установлена ежемесячная выплата при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет.

— Эта мера поддержки рассчитана на семьи, среднедушевой доход в которых — менее чем 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения, — рассказала заместитель начальника управления по социальной и демографической политике областного правительства Татьяна Корбут. — В Ярославской области этот минимум составляет 10 429 рублей, а полтора минимальных дохода — 15 643 рубля.

Размер ежемесячной поддержки равен прожиточному минимуму на ребенка — 9547 рублей. Назначать выплату будут органы опеки.

— Родов у нас с начала 2018 года уже было 84, — рассказал главный врач областного перинатального центра Дмитрий Гурьев. — Это неплохой показатель, и мы очень надеемся, что все эти счастливые мамы придут за вторыми и за третьими малышами.

Также до 31 декабря 2021 года продлена программа материнского капитала. Размер выплаты в этом году — 453 026 рублей. Семьям, где родятся вторые и третьи дети, субсидируют ипотечную ставку. Жильё можно будет купить со ставкой 6% годовых.

— Одно из условий — покупка жилья на первичном рынке, возможно рефинансирование ранее выданных таких кредитов, — уточнила Татьяна Корбут. — Период действия — с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года. Срок субсидирования для семей, в которых родился второй ребенок, составит 3 года, для семей, в которых родился третий, — 5 лет.

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Ольга Прохорова
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Фото: Правительство Ярославской области
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