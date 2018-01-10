|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославской области назвали сумму ежемесячной выплаты при рождении первого ребёнка
10 января 2018
6 225 7
В Ярославской области вступили в действие инициативы президента России Владимира Путина — установлена ежемесячная выплата при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет.
— Эта мера поддержки рассчитана на семьи, среднедушевой доход в которых — менее чем 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения, — рассказала заместитель начальника управления по социальной и демографической политике областного правительства Татьяна Корбут. — В Ярославской области этот минимум составляет 10 429 рублей, а полтора минимальных дохода — 15 643 рубля.
Размер ежемесячной поддержки равен прожиточному минимуму на ребенка — 9547 рублей. Назначать выплату будут органы опеки.
— Родов у нас с начала 2018 года уже было 84, — рассказал главный врач областного перинатального центра Дмитрий Гурьев. — Это неплохой показатель, и мы очень надеемся, что все эти счастливые мамы придут за вторыми и за третьими малышами.
Также до 31 декабря 2021 года продлена программа материнского капитала. Размер выплаты в этом году — 453 026 рублей. Семьям, где родятся вторые и третьи дети, субсидируют ипотечную ставку. Жильё можно будет купить со ставкой 6% годовых.
— Одно из условий — покупка жилья на первичном рынке, возможно рефинансирование ранее выданных таких кредитов, — уточнила Татьяна Корбут. — Период действия — с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года. Срок субсидирования для семей, в которых родился второй ребенок, составит 3 года, для семей, в которых родился третий, — 5 лет.
Читайте также: какой-то малюсенький процентик, а сколько это в живых деньгах! В Ярославской области снизилась ставка по ипотеке.
Фото: Правительство Ярославской области
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: 09.01.2018 В Ярославле опечатали восемь тысяч чердаков и подвалов
|
Культура
Фильм недели
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря 2017
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров