Смертельное ДТП в Гаврилов-Ямском районе: погибла женщина, двое детей в больнице

Из машины пострадавших доставали спасатели

Сегодня около половины одиннадцатого в Гаврилов-Ямском районе произошло страшное ДТП. На 40-м километре дороги Ярославль — Иваново столкнулись автомобили ВАЗ-2112 и «Форд-Фокус». За рулем иномарки сидел 27-летний парень. И он, судя по всему, легко отделался. А вот для тех, кто был в ВАЗе, всё закончилось трагически.

В больницу попали все, кто сидел в салоне: 53-летний водитель, его 46-летняя пассажирка и два мальчика — девяти и пяти лет.

— Впоследствии женщина скончалась в больнице, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

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