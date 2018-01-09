|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Смертельное ДТП в Гаврилов-Ямском районе: погибла женщина, двое детей в больнице
9 января 2018
8 661 2
Сегодня около половины одиннадцатого в Гаврилов-Ямском районе произошло страшное ДТП. На 40-м километре дороги Ярославль — Иваново столкнулись автомобили ВАЗ-2112 и «Форд-Фокус». За рулем иномарки сидел 27-летний парень. И он, судя по всему, легко отделался. А вот для тех, кто был в ВАЗе, всё закончилось трагически.
В больницу попали все, кто сидел в салоне: 53-летний водитель, его 46-летняя пассажирка и два мальчика — девяти и пяти лет.
— Впоследствии женщина скончалась в больнице, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Читайте также: ДТП на темной трассе: пострадали люди.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал!
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря 2017
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров