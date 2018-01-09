На трассе М-8 столкнулись две иномарки: есть пострадавшие

Авария произошла на темной трассе

Сегодня около пяти часов вечера в поселке Семибратово в Ростовском районе произошла авария. Здесь на 222-м километре трассы М-8 столкнулись два автомобиля — Volkswagen Polo и SKODA Octavia.

— В результате ДТП есть пострадавшие, — сообщили в Главном управлении МЧС по Ярославской области. Кто именно пострадал, пока не уточняется, но известно, что травмы не тяжелые.

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