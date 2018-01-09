Храм в Ярославской области признали одним из самых красивых в мире

Церковь Димитрия на Крови

Британское издание The Telegraph составило список самых красивых церквей мира. В него вошли 23 храма разных конфессий со всей планеты, среди них — три российских православных храма: Церковь Преображения Господня на острове Кижи, церковь Димитрия на Крови в Угличе и церковь Спасителя на Крови в Санкт-Петербурге.

Церковь Преображения Господня на острове Кижи

Церковь Спасителя на Крови в Санкт-Петербурге





Церковь Димитрия на Крови расположена на берегу Волги в Угличе. На месте убийства царевича Димитрия в первые годы XVII века была срублена деревянная часовня. В 1630 году её сменила деревянная церковь, а в 1692 году построена существующая и ныне каменная церковь. В списке угличский храм находится на восемнадцатой строчке между немецкой церковью в скале Фельзенкирхе и армянским собором Святого Стефана в Иране. А возглавляет список храм Лас-Лахас в Колумбии, построенный на высоте 100 метров над каньоном реки Гуатары.

Храм в скале Фельзенкирхе в Германии



Собор Святого Стефана в Иране

Храм Лас-Лахас в Колумбии

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