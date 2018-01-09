|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Храм в Ярославской области признали одним из самых красивых в мире
9 января 2018
3 192 2
Британское издание The Telegraph составило список самых красивых церквей мира. В него вошли 23 храма разных конфессий со всей планеты, среди них — три российских православных храма: Церковь Преображения Господня на острове Кижи, церковь Димитрия на Крови в Угличе и церковь Спасителя на Крови в Санкт-Петербурге.
Церковь Димитрия на Крови расположена на берегу Волги в Угличе. На месте убийства царевича Димитрия в первые годы XVII века была срублена деревянная часовня. В 1630 году её сменила деревянная церковь, а в 1692 году построена существующая и ныне каменная церковь. В списке угличский храм находится на восемнадцатой строчке между немецкой церковью в скале Фельзенкирхе и армянским собором Святого Стефана в Иране. А возглавляет список храм Лас-Лахас в Колумбии, построенный на высоте 100 метров над каньоном реки Гуатары.
Читайте также: что происходит с уникальными ярославскими храмами.
Фото: Британское издание The Telegraph
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря 2017
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров