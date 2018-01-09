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В крупной аварии на Московском проспекте оказалась виновата наледь
9 января 2018
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Госавтоинспекция назвала причину крупной аварии на Московском проспекте, произошедшей 7 января в 17:45 около остановки в районе Крестобогородского храма. Тогда водитель автобуса ЛИАЗ столкнулся с автомобилями «Рено» и «Киа».
Автобус проехал через пешеходный переход и буквально вмял легковой автомобиль, припаркованный возле остановки транспорта, в столб. Но к полудню сегодняшнего дня за медицинской помощью из-за этой аварии никто не обратился.
— Составлен акт о выявленных недостатках в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги — на проезжей части зафиксировано образование зимней скользкости — гололед, что угрожало безопасности дорожного движения. При повторном осмотре недостаток устранен, покрытие обработано.
Напомним, что на момент аварии автобус ехал без пассажиров, в нем находились только водитель и кондуктор. Транспорт принадлежит ПАТП-1.
Фото: Макс Гордеев
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