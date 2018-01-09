Госдума жжёт: чем занимались ярославские депутаты целый год

Ярославскую область в Госдуме представляют 4 депутата, избранных жителями региона

Ярославскую область в Госдуме РФ представляют сразу четыре депутата — Анатолий Грешневиков, Александр Грибов, Илья Осипов и Валентина Терешкова. Целый год депутаты ходили на заседания и получали зарплату. Чем занимались парламентарии всё это время? 76.ru собрал топ самых ярких законопроектов, предложенных ярославцами на федеральном уровне.

Отправят в тюрьму за издевательства над животными

За живодёрство будут наказывать жёстче

Соавтором законопроекта, который призван разобраться с живодёровами, стал ярославский депутат Илья Осипов.

Теперь за издевательства над животными можно сесть в тюрьму на срок до пяти лет, ужесточают наказания также для догхантеров, заставят ответить и за видеоролики с издевательствами, опубликованные в интернете.

— Это то наказание, которого живодёры заслуживают, стремясь за большим количеством лайков и просмотров. В свете резонансных событий в Хабаровске, на Урале, Ростове-на-Дону, полагаю, законопроект найдёт поддержку среди коллег, — говорил о законопроекте Илья Осипов.

И такой законопроект будет не лишним в Ярославской области. В нашем регионе часто происходят случаи живодёрства. Например, недавно люди выкинули на мороз мешок щенков, крепко завязав его, чтобы малыши погибли.

Пожизненно накажут вербовщиков

Депутат Александр Грибов при работе над Уголовным кодексом предложил поправку — наказывать вербовщиков в террористы пожизненно.

Александр Грибов предложил пожизненно отправлять в тюрьму вербовщиков

— Террориста, который идёт на смерть, не волнует, что написано в Уголовном кодексе. Другое дело — вербовщик. Сегодня система подготовки к терактам крайне сложная и поставлена на профессиональную основу. К ней привлечены психологи, специалисты в сфере IT, знатоки межрелигиозных и межнациональных отношений. Тактика постоянно меняется. От массовых терактов происходит переход к терактам точечным. Скрытность и непредсказуемость — вербовщики действуют с особым расчетом и цинизмом, — говорит Александр Грибов. — Я убеждён, что эти преступники заслуживают пожизненного лишения свободы.

Напомним, сейчас наказание за вербовку — от 5 до 10 лет лишения свободы.

Кстати, слишком частые сообщения о бомбах и постоянные эвакуации действительно не несут ничего хорошего. Этой осенью и в начале зимы Ярославль пережил целую серию таких телефонных атак.

Заставят людей молчать на час дольше

Депутат Илья Осипов в соавторстве с коллегами предложил на федеральном уровне расширить ночное время тишины. «Закон о тишине» в жилых домах предлагает установить время с 23 до 7 часов утра, в которое запрещается делать ремонт, громко слушать музыку, скандалить и всячески мешать соседям отдыхать.

Илья Осипов считает, что нам нужно жить тише

— Мы предлагаем ввести административную ответственность за нарушение покоя людей в ночное время на федеральном уровне. Это позволит полицейским реагировать и штрафовать нарушителей, — говорит Осипов.

Шум будет стоить нарушителям до двух тысяч рублей штрафа. Однако пока этот вопрос отложили до весенней сессии.

Разрешили приставам задерживать алиментщиков

Многие отцы-должники ловко скрывались от судебных приставов до этого законопроекта, предложенного депутатом от Ярославской области Александром Грибовым. Ранее должников могли задерживать только полицейские, из-за чего процесс получения алиментов сильно затягивался.

— Вместе с коллегами мы внесли поправки в КоАП, которые ликвидируют этот правовой казус и предоставят судебным приставам право задерживать неплательщиков, — рассказал депутат. — Наказание для уклонистов должно быть неотвратимым, а нуждающиеся, а это в первую очередь дети, должны получать необходимые средства без проволочек. И данный законопроект призван эту задачу решить.



Уже осенью президент Владимир Путин подписал этот закон.

Также депутаты были соавторами законопроектов о патриотическом воспитании (Валентина Терешкова), предлагали изменения в закон о закупках и об участии в референдумах, предлагали внести обновления в Уголовный кодекс, где рекомендовали не применять понятие срока давности для коррупционеров (Анатолий Грешневиков), работали над законами об образовании (Илья Осипов) и другими проектами.

Валентина Терешкова в этом году практически не участвовала в создании законопроектов

Сколько законопроектов предложили за 2017 год: