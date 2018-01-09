Обратная связь
Обзор

Город

Госдума жжёт: чем занимались ярославские депутаты целый год

9 января 2018
3 361 7
Госдума, законопроект, Ярославская область, депутат Госдумы

Ярославскую область в Госдуме РФ представляют сразу четыре депутата — Анатолий Грешневиков, Александр Грибов, Илья Осипов и Валентина Терешкова. Целый год депутаты ходили на заседания и получали зарплату. Чем занимались парламентарии всё это время? 76.ru собрал топ самых ярких законопроектов, предложенных ярославцами на федеральном уровне.

Отправят в тюрьму за издевательства над животными

Соавтором законопроекта, который призван разобраться с живодёровами, стал ярославский депутат Илья Осипов. 

Теперь за издевательства над животными можно сесть в тюрьму на срок до пяти лет, ужесточают наказания также для догхантеров, заставят ответить и за видеоролики с издевательствами, опубликованные в интернете.

 — Это то наказание, которого живодёры заслуживают, стремясь за большим количеством лайков и просмотров. В свете резонансных событий в Хабаровске, на Урале, Ростове-на-Дону, полагаю, законопроект найдёт поддержку среди коллег, — говорил о законопроекте Илья Осипов.

И такой законопроект будет не лишним в Ярославской области. В нашем регионе часто происходят случаи живодёрства. Например, недавно люди выкинули на мороз мешок щенков, крепко завязав его, чтобы малыши погибли. 

Пожизненно накажут вербовщиков

Депутат Александр Грибов при работе над Уголовным кодексом предложил поправку — наказывать вербовщиков в террористы пожизненно.

— Террориста, который идёт на смерть, не волнует, что написано в Уголовном кодексе. Другое дело — вербовщик. Сегодня система подготовки к терактам крайне сложная и поставлена на профессиональную основу. К ней привлечены психологи, специалисты в сфере IT, знатоки межрелигиозных и межнациональных отношений. Тактика постоянно меняется. От массовых терактов происходит переход к терактам точечным. Скрытность и непредсказуемость — вербовщики действуют с особым расчетом и цинизмом, — говорит Александр Грибов. — Я убеждён, что эти преступники заслуживают пожизненного лишения свободы.

Напомним, сейчас наказание за вербовку — от 5 до 10 лет лишения свободы.

Кстати, слишком частые сообщения о бомбах и постоянные эвакуации действительно не несут ничего хорошего. Этой осенью и в начале зимы Ярославль пережил целую серию таких телефонных атак

Заставят людей молчать на час дольше

Депутат Илья Осипов в соавторстве с коллегами предложил на федеральном уровне расширить ночное время тишины. «Закон о тишине» в жилых домах предлагает установить время с 23 до 7 часов утра, в которое запрещается делать ремонт, громко слушать музыку, скандалить и всячески мешать соседям отдыхать.

— Мы предлагаем ввести административную ответственность за нарушение покоя людей в ночное время на федеральном уровне. Это позволит полицейским реагировать и штрафовать нарушителей, — говорит Осипов.

Шум будет стоить нарушителям до двух тысяч рублей штрафа. Однако пока этот вопрос отложили до весенней сессии.

Разрешили приставам задерживать алиментщиков

Многие отцы-должники ловко скрывались от судебных приставов до этого законопроекта, предложенного депутатом от Ярославской области Александром Грибовым. Ранее должников могли задерживать только полицейские, из-за чего процесс получения алиментов сильно затягивался.

— Вместе с коллегами мы внесли поправки в КоАП, которые ликвидируют этот правовой казус и предоставят судебным приставам право задерживать неплательщиков, — рассказал депутат. — Наказание для уклонистов должно быть неотвратимым, а нуждающиеся, а это в первую очередь дети, должны получать необходимые средства без проволочек. И данный законопроект призван эту задачу решить.

Уже осенью президент Владимир Путин подписал этот закон

Также депутаты были соавторами законопроектов о патриотическом воспитании (Валентина Терешкова), предлагали изменения в закон о закупках и об участии в референдумах, предлагали внести обновления в Уголовный кодекс, где рекомендовали не применять понятие срока давности для коррупционеров (Анатолий Грешневиков), работали над законами об образовании (Илья Осипов) и другими проектами.

Сколько законопроектов предложили за 2017 год:

  • Анатолий Грешневиков — 36;
  • Илья Осипов — 26;
  • Александр Грибов — 12;
  • Валентина Терешкова — 1.
Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Госдума РФ, Александра Савельева, Александр Грибов, Илья Осипов
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: С депутатом, обматерившим московских туристов, разберутся в руководстве партии

Спорт
Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте

Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте
Культура
Искусство в деталях

Искусство в деталях
Бизнес
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза

Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
Бизнес
Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов

Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов
Бизнес
«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

Фильм недели
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Комментарии (12): типичный проект для... далее
19 декабря 2017
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
Комментарии (29): во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,70 57,49
EUR 67,70 68,69
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 10.01
USD 57,05 -0,55
EUR 68,21 -0,66
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.