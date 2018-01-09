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Город

С депутатом, обматерившим московских туристов, разберутся в руководстве партии

9 января 2018
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Ярославль, Переславль, Москва, турист, Хабибулин

Похоже, у новогоднего «туристического» скандала назревает продолжение. Зреет пока неспешно, но явно. С переславским депутатом, обматерившим столичных туристов, разберётся партийное руководство. История, как депутат-справедливоросс нахамил москвичам, дошла до руководителя областного отделения партии Анатолия Каширина.

— Я бываю в Переславле. Переславль особенный. Расположенный между Москвой и Ярославлем, он очень важен с туристической точки зрения. Там есть замечательные места, но над некоторыми надо и поработать, — деликатно рассудил Каширин.

А вот насчет комментариев, которые его коллега набросал в адрес туристов, высказался более категорично.

— Он сказал, скорее всего, на эмоциях. Но так реагировать нельзя. Эмоции нужно сдерживать и попытаться поставить себя на место туриста. С Сергеем поговорим, — заверил Анатолий Каширин.

Напомним, скандал разразился в новогодние праздники, когда бренд-менеджер издания «Мел» приехала с мужем на выходные в Переславль и после поездки оставила нелестный отзыв о разрухе в городе. За что по полной получила от местного депутата Сергея Хабибулина, заявившего, что туристам не стоит ныть, а если что-то не нравится, лучше сидеть в Москве. Скандал гремел в соцсетях несколько дней.

Ольга Прохорова
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Фото: Сергей Хабибулин/Facebook.com
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