В Ярославле 13-летний подросток выпрыгнул из окна третьего этажа

Ребёнка выносили на носилках

Вчера около двух часов дня спасателям Центра гражданской защиты Ярославля пришлось вызволять из беды 13-летнего мальчика, который выпрыгнул из окна.

Всё произошло на Кавказской улице в Заволжском районе. Сорванец играл в мячик и пнул его так сильно, что тот улетел на козырёк подъезда.

— Спасти мяч он решил, спрыгнув из окна третьего этажа на козырек. Однако упал он неудачно, повредил ногу и спуститься самостоятельно оказалось невозможным, — рассказала пресс-секретарь центра гражданской защиты Ирина Грушникова.

Мальчишке наложили шину на ногу

Пошевелиться мальчик не мог, на улице уже изрядно холодало, ребёнок замерзал.

Приехавшие спасатели срезали решетки с окна, выходящего на козырек подъезда, добрались до мальчика, наложили пластиковую шину на его ногу и на носилках вынесли юного футболиста к машине скорой помощи.