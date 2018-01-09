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В Ярославле 13-летний подросток выпрыгнул из окна третьего этажа
9 января 2018
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Вчера около двух часов дня спасателям Центра гражданской защиты Ярославля пришлось вызволять из беды 13-летнего мальчика, который выпрыгнул из окна.
Всё произошло на Кавказской улице в Заволжском районе. Сорванец играл в мячик и пнул его так сильно, что тот улетел на козырёк подъезда.
— Спасти мяч он решил, спрыгнув из окна третьего этажа на козырек. Однако упал он неудачно, повредил ногу и спуститься самостоятельно оказалось невозможным, — рассказала пресс-секретарь центра гражданской защиты Ирина Грушникова.
Пошевелиться мальчик не мог, на улице уже изрядно холодало, ребёнок замерзал.
Приехавшие спасатели срезали решетки с окна, выходящего на козырек подъезда, добрались до мальчика, наложили пластиковую шину на его ногу и на носилках вынесли юного футболиста к машине скорой помощи.
Фото: ЦГЗ Ярославля
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