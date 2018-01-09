В ГИБДД назвали причину смертельного ДТП в Тутаевском районе

Водитель и пассажиры ВАЗа скончались на месте

Госавтоинспекция озвучила причину смертельного ДТП в Тутаевском районе на 31-м километре автодороги Ярославль-Углич.

— По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 2111, двигаясь из Углича в сторону Ярославля, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Газелью», ехавшей из Ярославля в сторону Углича, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Напомним, ДТП произошло 2 января около девяти утра. От удара легковушка превратилась в груду металла, а «Газель» перевернуло на крышу. Водитель и пассажиры ВАЗа скончались на месте — погибли 24-летний водитель, 20-летняя девушка и 50-летняя женщина. Водитель «Газели» получил травмы, его отвезли в больницу.