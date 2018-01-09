Победа: за брошенной в деревне второклашкой стал заезжать школьный автобус

Теперь второклашка не будет наматывать километры, чтобы попасть на учёбу

Эта история со счастливым концом. В Ярославской области за брошенной в деревне Поповка второклашкой стал заезжать школьный автобус. Теперь восьмилетняя Наташа не будет наматывать по два десятка километров в неделю в любую погоду, чтобы попасть на уроки.

— Это наша с вами победа. Победа над бездействием чиновников! — радостно сообщил депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов, живущий в одной деревне со школьницей. — Администрация района сумела договориться с ГИББД о том, чтобы автобусу было разрешено развернуться задним ходом в нашей деревне.

Чиновники подписали соглашение с управлением ГИББД, и теперь автобус будет делать крюк до деревни Поповки и дальше по старому маршруту собирать школьников и отвозить на учёбу. Для этого потребовалось 4,5 месяца с тех пор, как о проблеме маленькой девочки заявили в администрацию района.

Напомним, Наташа Абросимова, единственная ученица из маленькой Поповки, ходила пешком до соседней деревни, чтобы там сесть на автобус до школы. До её дома автобус не доезжал из-за правил ГИББД, под которые дорога в деревне была не приспособлена.