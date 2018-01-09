Ярославцам предложили самим выбрать, что отремонтировать в родных районах

Ярославцам предложили выбрать парки для благоустройства

У жителей Ярославской области спросили, какие общественные пространства благоустроить в этом году. На выбор предложили парки и скверы, спортивные площадки в каждом районе города и области.

— Запустили первый этап голосования за общественные пространства, которые в этом году благоустроим по программе формирования комфортной городской среды «Решаем вместе», — сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов. — Первый этап отбора проектов продлится до 31 января. По его итогам сформируем «короткий» список объектов. Итоговое голосование состоится 18 марта.

Голосование началось на сайте проекта уже сегодня, оно продлится до конца января. Так, ярославцы могут выбирать между благоустройством парка 30-летия Победы в Брагино, Павловской рощи в том же районе, благоустройством Тверицкого парка, Сада дружбы на улице Первомайской в центре города, парков «Нефтяник» и «Юбилейного» и многих других зон.

— Друзья! Очень прошу вас проголосовать за обустройство территории у храма Иоанна Предтечи. Многие годы к этому уникальному памятнику шедевру мирового зодчества невозможно подъехать, окружающие ландшафты наводят тоску, — призвала уже со своих страниц в социальных сетях градозащитница Елена Богданова.

Напомним, власти планируют в этом году благоустроить всего шестую часть из всех предложенных мест.