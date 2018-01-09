Ярославцы, получившие гигантские счета за декабрь, штурмуют управдом

Люди с квитанциями выстроились в гигантскую очередь

Толпы разгневанных ярославцев выстроились в гигантскую очередь сегодня возле управляющей компании Ленинского района.

— Очередь протянулась со второго этажа от бухгалтерии на улицу, — говорит житель «Пятёрки» Владимир Зайцев.

Открытия офиса люди ждали все праздники. Все хотят узнать, откуда завышенные цифры в счетах за коммунальные услуги.

— Все льготы людям будут предоставлены вовремя, никакие пени начислять никому не будут, — успокаивает представитель управдома. — Произошла программная ошибка. Сейчас мы выясняем, где произошёл сбой — в расчётном центре или в банке.

Также в управляющей компании говорят, что не стоит волноваться и идти на штурм центра обслуживания населения. Скоро ошибку устранят, и все перерасчёты будут сделаны автоматически. Можно просто оплатить ту сумму, которую люди платят обычно, с учётом своих льгот.

Напомним, это не первый случай за последний год, когда людям выставляли завышенные счета. В прошлые разы сбои были в «ЯрОблЕИРЦ». В сентябре сотни людей штурмовали офисы «ЯрОблЕИРЦ». А двумя месяцами раньше 30 тысячам жителям Заволжского района выставили завышенные счета.