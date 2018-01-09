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Ярославль поделил с Казанью первое место в туристическом рейтинге

9 января 2018
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рейтинг, Ярославль, туризм

Репутацию Ярославля оценили в сфере туризма. Специалисты сервиса измерения репутации Pravdaserm взглянули глазами туристов и составили зимний рейтинг для популярных туристических городов России. Так, репутация Ярославля оказалась такой же как у Казани — практически безупречной.

— Любой популярный туристический город сегодня стремится произвести благоприятное впечатление на потенциального туриста. И, если раньше в поисках направления для поездки людям приходилось покупать несколько путеводителей, читать атлас или другую литературу о городе, то сейчас достаточно просто ввести название интересующего тебя города в одной из популярных поисковых систем, — объясняют создатели рейтинга то, как они оценивали репутацию. — Именно на страницах поисковых систем (более чем в 90 процентах случаев на первой странице) расположены ресурсы, которые определяют впечатление потенциального туриста от интересующего города. Они могут производить положительное впечатление (и тогда называться «позитивными»), пестрить нехорошими новостями, пугая пользователя («негативные»), не вызывать никаких эмоций, будучи «нейтральными» и, наконец, являться официальными ресурсами города, созданными его жителями или администрацией.

Именно то впечатление, которое оставляют нам поисковые системы, и оценивали создатели рейтинга. Так, Ярославль получил наивысшую оценку вместе с Казанью этой зимой — 90 баллов. А ещё осенью наш город являлся единственным лидером рейтинга, имея 91 балл и опережая ближайшего конкурента на два балла. Получается, к новогодним каникулам репутация нашего города немного снизилась. Лидеры рейтинга репутации:

  1. Ярославль.
  2. Казань.
  3. Сочи.
  4. Вологда.
  5. Нижний Новгород.
  6. Краснодар.
  7. Калининград.
  8. Санкт-Петербург.
  9. Москва.
  10. Кисловодск.

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