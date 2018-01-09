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В Некрасовском районе водителю пришлось маневрировать между лосями

9 января 2018
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ДТП, дорога, лось, Ярославль

Сегодня утром в Некрасовском районе дорогу водителям перегородили три лося.

 — От Некрасовского километра три отъехали, а может и меньше, — написали встретившие лосей люди в паблике в социальной сети «ВКонтакте». — На дороге три лося. Два слева и один справа от полосы, по которой еду. Дорогу переходят. Идут, смотрят. Большие! А вокруг темно. И увидели мы их только тогда, когда уже до этой группы оставалось метров двадцать — не успеешь остановиться. Проехали между правым и левыми. Только потом страшно стало, когда они уже позади остались.

Этих лосей там видят уже не первый раз. Бывает, что прямо на дороге лоси укладываются спать. Как рассказала заведующая кафедрой физиологии и зоологии ЯГПУ имени Ушинского Елена Анашкина, это может быть вызвано тем, что лоси любят сильные запахи, или просто дорога пролегает через путь животных к месту ночлега.

 — Обычно сбивают этих животных из-за несоблюдения скоростного режима, потому что перед тем, как переходить дорогу, лось долго стоит на обочине, — говорит Анашкина. — Сейчас количество лосей на дорогах может увеличиться из-за того, что беременные самки отгоняют от себя телят прошлого года, и они идут искать и осваивать новые территории. Водителям надо помнить, что в Ярославской области там, где дорога может пролегать через звериную тропу, стоят предупреждающие аншлаги, а значит, в этих местах лучше снизить скорость до той, на которой возможно будет затормозить и избежать столкновения с животным.

Читайте также: от столкновения с лосем автомобиль скорой выбросило на встречку. В ДТП погиб водитель.

Елена Вахрушева
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Фото: группа "Черный список"/VK.com
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