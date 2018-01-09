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Праздник кончился: в центре Ярославля открыли проезд

9 января 2018
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дороги, авто, Новый год, Ярославль, НГ2018

В центре Ярославля после новогодних праздников убрали знаки, которые запрещали проезд к Советской площади.

— Проезд открыт, можно спокойно ехать, — говорят автомобилисты.

С Советской площади скоро начнут убирать ярмарочные шале и некоторые украшения. Уже разбирают резиденцию Деда Мороза. О былом празднике пока напоминают ёлка и ресторанчик, которые поставили тут накануне Нового года. А ещё площадь теперь украшает пончиковая певца Стаса Костюшкина, которую поставили прямо в клумбу.

Тем временем объезжать теперь придётся проспект Авиаторов. Автомобилисты рассказали, что там происходит и какие есть пути объезда.

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