Праздник кончился: в центре Ярославля открыли проезд

Движение транспорта по Советской площади уже открыли

В центре Ярославля после новогодних праздников убрали знаки, которые запрещали проезд к Советской площади.

— Проезд открыт, можно спокойно ехать, — говорят автомобилисты.

С Советской площади скоро начнут убирать ярмарочные шале и некоторые украшения. Уже разбирают резиденцию Деда Мороза. О былом празднике пока напоминают ёлка и ресторанчик, которые поставили тут накануне Нового года. А ещё площадь теперь украшает пончиковая певца Стаса Костюшкина, которую поставили прямо в клумбу.

Тем временем объезжать теперь придётся проспект Авиаторов. Автомобилисты рассказали, что там происходит и какие есть пути объезда.