|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Праздник кончился: в центре Ярославля открыли проезд
9 января 2018
919 0
В центре Ярославля после новогодних праздников убрали знаки, которые запрещали проезд к Советской площади.
— Проезд открыт, можно спокойно ехать, — говорят автомобилисты.
С Советской площади скоро начнут убирать ярмарочные шале и некоторые украшения. Уже разбирают резиденцию Деда Мороза. О былом празднике пока напоминают ёлка и ресторанчик, которые поставили тут накануне Нового года. А ещё площадь теперь украшает пончиковая певца Стаса Костюшкина, которую поставили прямо в клумбу.
Тем временем объезжать теперь придётся проспект Авиаторов. Автомобилисты рассказали, что там происходит и какие есть пути объезда.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Новостройки 3 706 Вторичное жилье 4 258 Сдам в аренду 694 Коммерческая 178 Добавить объявление о продаже недвижимости
|
Культура
Фильм недели
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря 2017
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров