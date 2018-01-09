В новогодние каникулы ярославцы остались без света и тепла

Больше всего ярославцы жаловались на отсутствие тепла и света

В новогодние каникулы в единую дежурно-диспетчерскую службу обратились 4198 ярославцев. В основном люди жаловались на отсутствие в квартирах тепла и света.

Как сообщили в мэрии Ярославля, на данный момент каждая жалоба обработана, а все неудобства, на которые жаловались люди, исправлены.

— На утро 9 января все обращения отработаны, — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля. — Каждый звонок — в полном объеме. С контроля он снимается только после того, как заявитель подтвердит, что он удовлетворён принятыми мерами.

Напомним, обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу можно по телефону 40-40-40.

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