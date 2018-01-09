В Рыбинске устроили хоровод на «Жигулях»

Отечественные авто дрифтовали в темноте

Вчера вечером возле торгового центра «Виконда» на катке трое водителей устроили дрифт на «Жигулях».

Рычание моторов привлекло немало зрителей, правда, сам дрифт больше походил на хоровод «пятёрок» и «семёрок» вокруг снеговика из покрышек.

Мнение жителей Рыбинска по поводу выкрутасов автомобилистов разделились. Одни переживают за каток, подпорченный шипами колес, а другие поддерживают увлечение водителей:

— Прикольно, когда молодежь автомобилями занимается, а не синячит в падиках. Но то, что каток попортили — не поддерживаю, — пишут в комментариях.





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