В Рыбинске устроили хоровод на «Жигулях»

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Вчера вечером возле торгового центра «Виконда» на катке трое водителей устроили дрифт на «Жигулях».
Рычание моторов привлекло немало зрителей, правда, сам дрифт больше походил на хоровод «пятёрок» и «семёрок» вокруг снеговика из покрышек.
Мнение жителей Рыбинска по поводу выкрутасов автомобилистов разделились. Одни переживают за каток, подпорченный шипами колес, а другие поддерживают увлечение водителей:
— Прикольно, когда молодежь автомобилями занимается, а не синячит в падиках. Но то, что каток попортили — не поддерживаю, — пишут в комментариях.
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Фото: Скриншот с видео/VK.com
Видео: Подслушано в Рыбинске/VK.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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