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В Ярославле полицейские спасли на улице замерзшую пенсионерку
9 января 2018
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В Ярославле на улице Бабича наряд патрульно-постовой службы заметил сильно замерзшую бабушку. Это произошло днем 7 января около одиннадцати часов. 85-летняя пенсионерка забыла, где она живёт, и не могла понять, куда ей идти.
Полицейские смогли установить адрес бабушки, отвезли ее домой и передали дочери.
Полиция просит ярославцев быть внимательнее к своим родственникам:
— Если пожилой человек страдает забывчивостью или провалами памяти, хроническими заболеваниями, напишите на бумаге его данные и контактные телефоны родственников, разложите такие листки с информацией в карманы его одежды. Контролируйте время прогулок своих пожилых родственников, по возможности сопровождайте их.
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Фото: Александра Савельева
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