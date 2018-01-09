В Ярославле полицейские спасли на улице замерзшую пенсионерку

Бабушка не могла вспомнить, где живет

В Ярославле на улице Бабича наряд патрульно-постовой службы заметил сильно замерзшую бабушку. Это произошло днем 7 января около одиннадцати часов. 85-летняя пенсионерка забыла, где она живёт, и не могла понять, куда ей идти.

Полицейские смогли установить адрес бабушки, отвезли ее домой и передали дочери.

Полиция просит ярославцев быть внимательнее к своим родственникам:

— Если пожилой человек страдает забывчивостью или провалами памяти, хроническими заболеваниями, напишите на бумаге его данные и контактные телефоны родственников, разложите такие листки с информацией в карманы его одежды. Контролируйте время прогулок своих пожилых родственников, по возможности сопровождайте их.

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