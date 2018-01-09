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«Локомотив» улетел в Минск играть с местным «Динамо»
9 января 2018
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Сегодня ярославский «Локомотив» на выезде сыграет с минским «Динамо». Соперники совсем недавно уже встречались. Игра была в Ярославле 21 декабря прошлого года.
— Тогда всё началось с шайбы минчан на четвёртой минуте, но хозяева площадки потратили чуть больше трёх минут на ответ, а в конце первого периода вышли вперёд, — рассказали в ярославском хоккейном клубе. — Ровно на экваторе основного времени встречи уже «зубры» сравняли счёт, но победа всё-таки осталась за нашей командой благодаря шайбе Андрея Локтионова за девять с половиной минут до сирены — 3:2.
Напомним, «Локомотив» из трёх прошедших в 2018 году матчей выиграл два. Правда, в обоих случаях ярославская команда побеждала за пределами основного времени.
Фото: Александра Савельева
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