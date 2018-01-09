В Ярославле продают деньги за деньги. С наценкой

Деньги можно купить за деньги. Но подороже

Новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей появились в Ярославле. Но пока их мало. Уже в ближайшем будущем новые купюру начнут выдавать банкоматы и кассиры на сдачу в магазинах. Но на это понадобится какое-то время. А таких купюр мало, нашлись предприимчивые люди, которые решили на этом деле немножко обогатиться.

— В некоторых торговых точках города их начали продавать по цене дороже их номинала, — рассказал ярославский блогер Данила Грибов. — Покупать их по завышенной цене просто нецелесообразно, так как тираж их не ограничен.

Цены на банкноты разные. За 200 рублей просят по 250–300 рублей, а 2000 продают за 2500–3000 рублей.

Напомним, новые купюры стали массово штамповать в декабре 2017 года. Их уже начали внедрять в российские регионы. Из разных уголков страны уже поступали сообщения, что в магазинах у людей продавцы отказывались брать такие деньги. Мол, не понимали, что им подсовывают и платёжеспособно ли это.

Итак, 200-рублёвая купюра зеленого цвета с изображением Севастополя. С лицевой стороны напечатан памятник затопленным кораблям, а на обороте — Херсонес Таврический. Напечатана банкнота на хлопковой бумаге с полимерной пропиткой, благодаря чему она будет более долговечной.

Банкнота в 2000 рублей тоже напечатана на хлопковой бумаге. Но эта купюра синего цвета, на ней изображен Владивосток. На лицевой стороне — мост на остров Русский, а на обороте — космодром Восточный в Амурской области.