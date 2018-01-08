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Ревизия детских ёлок: как происходит рождественское чудо в «медвежьем» музее

8 января 2018
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Новый год, Рождество, театр, Ярославль, музей, ёлки

Наш специальный десант высадился в Ярославле на детских новогодних ёлках. С ревизией по городу отправились кандидат культурологии, доцент кафедры общих гуманитарных дисциплин и театроведения ЯГТИ Вячеслав Лётин и его шестилетний сынишка Марк. Они уже побывали в театре кукол и теперь отправились в новое место. В праздничные дни вместе с актрисами театра «Наив» Натальей Хабариной и Анастасией Борисовой в Ярославле представляли программу «Как приходит Рождество».

Ехали медведи на велосипеде

Музей «Мой любимый Мишка» — пространство креативное и в плане формы, и в плане содержания. Здесь и летающие на воздушных шарах и велосипедах медведи, и сочетание стильной антикварной мебели с современным дизайном из досок и прутьев. Но центральный объект внимания в этом музее — это посетители. А посетители здесь, в основном, дети. И своеобразным, но очень точным индикатором детскости новогоднего оформления музея стала ёлка. Конечно, это была ёлка из прошлой, советской, эпохи с игрушками второй половины XX века.

Еще узнаваемая взрослыми, но необычная, «старинная» для детей. Соответствующая росту ребенка, с различными по форме игрушками, а не только однотипными шарами, елка казалась частью музейного пространства. И с неё-то и начиналась рождественская программа. Написавшие поздравления «незнакомцам», гости музея собрались около елки. При свете елочных огней одна из хозяек праздника, Наталья Хабарина, прочитала рождественское стихотворение, задав настроение празднику. И притихли все! И возникла особая атмосфера, камерная и игровая… рождественская.

Пойдём, чайку попьём

Продолжение программы произошло за чайно-творческим столом, где гости знакомились, пили чай с сушками и раскрашивали мишек. Креативили как могли. Вероятно, сенсорный голод, пробудил интерес к ярким контрастным цветам. Мишки получились разноцветными. Остроумные и заботливые хозяйки ни на минуту не выпускали гостей из поля зрения, подливая чай, вдохновляли на творчество. И как-то само собой медвежья тема переплелась в беседе за чаем с рождественской сказкой.

И главный «медведевед» праздника Анастасия Борисова провела экскурсию по потайному подвальному этажу музея, где живут медведи. А живут, они, надо сказать вполне комфортабельно: и столовая, и гостиная, и спальня-берлога. И все меблировано и обжито медведями всех мастей и эпох. В стеклянных витринах фарфоровые статуэтки натуралистичных мишек от Ленинградского фарфорового завода и лопоухие олимпийские мишки 1980-х.

Однако эти исторические изыски были для взрослых. Дети же увлеченно и не без зависти рассматривали старых медведей и кукол. И от комнаты к комнате желание поиграть возрастало. И игры состоялись. Что может быть неожиданнее и веселее, чем ползать по полу в комнате с игрушками и собирать пазлы, соревнуясь с другой командой. И вот незнакомые и чужие друг другу люди уже не чувствуют себя ни чужими, ни незнакомыми. Общее дело сближает и в игровой атмосфере зарождается общение.

Рождественское чудо

И, словно дождавшись этого момента, неутомимые хозяйки праздника предлагают сделать… рождественский спектакль. И дети увлекаются в пространство домашнего театра готовиться. Взрослым же выпадает шанс рассмотреть экспозицию и не спеша подняться, чтобы расположиться в зрительном зале. Спектакль о Чуде рождения Иисуса на пути в Вифлеем — кульминация программы. Участвуют все!

Анастасия Вячеславовна, как опытная сказительница рассказывает о путешествии Святого семейства в Вифлеем. В соответствии с сюжетом появляются персонажи с характерными атрибутами. Наивность и обаяние исполнителей, аранжированные мягким юмором и материнской нежностью повествовательницы, превращают представление в маленькое эмоциональное чудо.

Необыкновенно органично и душевно под старинными сводами в обрамлении игрушек прежней эпохи на фоне голубого занавеса под сияющей Рождественской звездой разворачивается этот сюжет. И понимаешь секрет и музея, и праздника — человеческий и человечный формат. Актрисы-ведущие лишь направляли действие, корректировали и комментировали. А действовали сами посетители и дети, чувствовавшие «серьезность» момента, и взрослые, вспомнившие благодаря знакомым предметам, собственное детство. Так благодаря музею и театру гости стали творцами своего Рождества. И, безусловно, такое со-творчество нельзя не признать креативным и продуктивным.

Вячеслав Лётин
Фото: Вячеслав Лётин
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