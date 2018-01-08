В Ярославской области неделю ищут 14-летнего подростка

14-летнего Егора Круглова ищут уже неделю

Уже неделю в Ярославской области ищут 14-летнего Егора Круглова. Он 2 января ушёл из дома в Рыбинске и до сих пор не вернулся.

— Где он находится — неизвестно, но есть информация, что он мог уехать в Ярославль, — рассказали волонтёры поискового отряда «ЯрСпас».

На мальчике был надет красный пуховик с черными рукавами и капюшоном, черные джинсы, на голове черная шапка. Под верхней одеждой толстовка цвета хаки. Ещё, уходя из дома, он взял с собой чёрный рюкзак.

На вид Егору 14–15 лет, рост — около 150 см, худощавый. Волосы светлые, глаза серые.

Всех, кто что-нибудь знает о том, где может находиться Егор Круглов, родственники мальчика просят сообщить в полицию или волонтёрам «ЯрСпаса» по номеру: +7(910) 964-08-38.