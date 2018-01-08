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В Ярославской области неделю ищут 14-летнего подростка
8 января 2018
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Уже неделю в Ярославской области ищут 14-летнего Егора Круглова. Он 2 января ушёл из дома в Рыбинске и до сих пор не вернулся.
— Где он находится — неизвестно, но есть информация, что он мог уехать в Ярославль, — рассказали волонтёры поискового отряда «ЯрСпас».
На мальчике был надет красный пуховик с черными рукавами и капюшоном, черные джинсы, на голове черная шапка. Под верхней одеждой толстовка цвета хаки. Ещё, уходя из дома, он взял с собой чёрный рюкзак.
На вид Егору 14–15 лет, рост — около 150 см, худощавый. Волосы светлые, глаза серые.
Всех, кто что-нибудь знает о том, где может находиться Егор Круглов, родственники мальчика просят сообщить в полицию или волонтёрам «ЯрСпаса» по номеру: +7(910) 964-08-38.
Фото: Михаил Контуев
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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