Авария из четырёх машин: очевидцы рассказали подробности

Машины столкнулись перед пешеходным переходом

Сегодня около 14 часов в Ярославле на Тутаевском шоссе рядом с остановкой «5-я поликлиника» произошло ДТП с участием четырёх легковушек.

— Они врезались друг в друга перед пешеходным переходом, — рассказали очевидцы. — Скорость была небольшой, поэтому из людей никто серьёзно не пострадал.

На движении транспорта авария отразилась не сильно

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение на шоссе из-за аварии не встало.

Ещё одна авария на скользкой дороге произошла под Ярославлем по пути в Красные Ткачи. Там столкнулись легковушка и «Газель».