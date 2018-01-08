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Авария из четырёх машин: очевидцы рассказали подробности
8 января 2018
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Сегодня около 14 часов в Ярославле на Тутаевском шоссе рядом с остановкой «5-я поликлиника» произошло ДТП с участием четырёх легковушек.
— Они врезались друг в друга перед пешеходным переходом, — рассказали очевидцы. — Скорость была небольшой, поэтому из людей никто серьёзно не пострадал.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение на шоссе из-за аварии не встало.
Ещё одна авария на скользкой дороге произошла под Ярославлем по пути в Красные Ткачи. Там столкнулись легковушка и «Газель».
Фото: Денис Шарин/Vk.com, Яндекс.Карты
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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