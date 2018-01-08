ДТП под Ярославлем: на скользкой дороге иномарка врезалась в «Газель»

Авария произошла под Ярославлем по дороге в Красные Ткачи

Под Ярославлем за нефтеперерабатывающим заводом по пути в Красные Ткачи произошло ДТП. На дороге столкнулись «Шевроле-Лачетти» и «Газель».

— Там неудобный въезд, когда две полосы сливаются в одну, — рассказали свидетели аварии. — У легковушки помята дверь.

По предварительной информации, в аварии никто из людей серьёзных травм не получил. Вероятно, что причиной ДТП стала скользкая дорога. Выяснить точные причины и виновника происшествия предстоит сотрудникам Госавтоинспекции.

Ещё одно ДТП сегодня произошло в Дзержинском районе Ярославля — в забор врезалась маршрутка.