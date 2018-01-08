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ДТП под Ярославлем: на скользкой дороге иномарка врезалась в «Газель»
8 января 2018
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Под Ярославлем за нефтеперерабатывающим заводом по пути в Красные Ткачи произошло ДТП. На дороге столкнулись «Шевроле-Лачетти» и «Газель».
— Там неудобный въезд, когда две полосы сливаются в одну, — рассказали свидетели аварии. — У легковушки помята дверь.
По предварительной информации, в аварии никто из людей серьёзных травм не получил. Вероятно, что причиной ДТП стала скользкая дорога. Выяснить точные причины и виновника происшествия предстоит сотрудникам Госавтоинспекции.
Ещё одно ДТП сегодня произошло в Дзержинском районе Ярославля — в забор врезалась маршрутка.
Фото: Темур Абдуллаев/Facebook.com
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Далее: Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте
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